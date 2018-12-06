ننشر أول فيديو لانفجار سيارة مفخخة بمدينة تشابهار جنوب إيران

وأوضح مرعشى، "سمع قبل دقائق دوى انفجار فى أحد شوارع جابهار حيث توجهت مباشرة قوى الأمن الداخلى وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".

وأضاف مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشئون الأمنية، هذه القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة وانفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.