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الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:52 ص
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ننشر أول فيديو لانفجار سيارة مفخخة بمدينة تشابهار جنوب إيران

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:52 ص
ننشر أول فيديو لانفجار سيارة مفخخة بمدينة تشابهار جنوب إيران انفجار
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لانفجار صباح اليوم الخميس، يهز مدينة تشابهار بمحافظة سیستان و بلوشستان جنوب شرق إيران.

وبحسب وكالة فارس قال مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشئون الأمنية محمد هادى مرعشى، "انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم بالقرب من أحد مخافر الشرطة بمدينة جابهار".

وأوضح مرعشى، "سمع قبل دقائق دوى انفجار فى أحد شوارع جابهار حيث توجهت مباشرة قوى الأمن الداخلى وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".

وأضاف مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشئون الأمنية، هذه القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة وانفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

 

 


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