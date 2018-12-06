ننشر أول فيديو لانفجار سيارة مفخخة بمدينة تشابهار جنوب إيران

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لانفجار صباح اليوم الخميس، يهز مدينة تشابهار بمحافظة سیستان و بلوشستان جنوب شرق إيران.
وبحسب وكالة فارس قال مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشئون الأمنية محمد هادى مرعشى، "انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم بالقرب من أحد مخافر الشرطة بمدينة جابهار".
وأوضح مرعشى، "سمع قبل دقائق دوى انفجار فى أحد شوارع جابهار حيث توجهت مباشرة قوى الأمن الداخلى وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".
وأضاف مساعد محافظ سیستان و بلوشستان للشئون الأمنية، هذه القنبلة كانت موضوعة داخل سيارة وانفجارها أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.
🎥🚨 شهادت سه تن از هموطنان در حادثه #تروریستی چابهار.— Rajanews | رجانیوز (@rajanewstwt) December 6, 2018
🔻اولین فیلم از لحظات اولیه انفجار امروز در #چابهار.
🔻خبرهای اولیه از #شهادت حداقل سه تن و زخمی شدن چند نفر دیگر حکایت دارد. pic.twitter.com/tPb9IRND52
اولین فیلم از لحظاتی پس از انفجار انتحاری امروز در #چابهار pic.twitter.com/EC0bIKe3C0— Mahdi Bakhtiari (@Mahdiibakhtiari) December 6, 2018
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