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نادى القضاة يوقع برتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:59 م
نادى القضاة يوقع برتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقيع البرتوكول
كتب إبراهيم قاسم
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قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر ان النادي وقع بروتوكول تعاون  علمي وطبي وثقافي مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، موضحا أنه وقع عن النادى رئيس مجلس إدارة نادي قضاة  مصر المستشار محمد عبد المحسن منصور ، ومثل الجامعة  الدكتور محمد العزازي  رئيس الجامعة ، على أن يستفيد بموجب هذا البروتوكول  أعضاء نادي القضاة وعائلاتهم من الخدمات التي تقدمها الجامعة  والتي تشمل الخدمات العلمية بتقديم  خصم بنسبة 25 % علي المصاريف الجامعية السنوية لأبناء القضاة في جميع كليات الجامعة ،  وخصم بنسبة 10 % علي المصاريف الجامعية السنوية لأقارب القضاة من الدرجة الثانية في جميع كليات الجامعة، وخصم بنسبة 5 % علي المصاريف الجامعية السنوية لأقارب القضاة من الدرجة الثالثة في جميع كليات الجامعة. 
وبحسب البيان ، أن هذا الخصم ساري من التيرم القادم لهذا العام الدراسي وشامل الأعوام القادمة كاملة وكذا الاستفادة  من الخدمات الطبية التي  تقدمها  مستشفى  الدكتورة سعاد كفافي التعليمي التابعة لها بمدينة 6 أكتوبر بتوفير  خصم لنسبة تصل إلى 25 % للقاضي وأسرته علي جميع خدمات مستشفي سعاد كفافي التعليمي ، وكذلك  الاستفادة من الخدمات  الثقافية التي تقدمها الجامعة إذ تقدم أسعار خاصة في حفلات دار أوبرا الجامعة وإيجار  قاعة الاحتفالات. 
كما تم الاتفاق مع  الجامعة بتنظيم ندوات تثقيفية قانونية لطلابها  يحاضر فيها أعضاء النادي الذين يحددهم النادي وكذا تنظيم فعاليات تعليمية و ثقافية مشتركة بين طلبة الجامعة و أبناء أعضاء نادي القضاة الشباب ، ونوه البيان الى أن  القاضي أحمد سمير الجمال  ، عضو مجلس الإدارة إعداد ترتيبات  وتجهيزات  إبرام البروتوكول  الذي يستمر تفعيله خلال عام من تاريخ توقيعه 5 ديسمبر 2018.
 
 
توقيع البروتوكول (1)
توقيع البروتوكول (1)

توقيع البروتوكول (2)
توقيع البروتوكول (2)

توقيع البروتوكول (3)
توقيع البروتوكول (3)

توقيع البروتوكول (4)
توقيع البروتوكول (4)

 


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