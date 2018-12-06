"مياه القليوبية" تدفع بـ 20 سيارة لشفط مياه الأمطار

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم الدفع بنحو 20 سيارة لشفط مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة لماكينات شفط المياه.

وأشار إلى أنه تم السيطرة على تدفق مياه الأمطار والتى بدأت تسقط بالمحافظة منذ مساء الأمس، موضحا أنه يمكن الاستعانة بماكينات شفط المياه من المجالس المحلية بالمحافظة فى حالة الاحتياج لماكينات إضافية.

وأوضح أن حالة الاستعداد لا تزال قائمة خلال موجة الأمطار الحالية التي تحذر هيئة الأرصاد الجوية من استمرارها على مدار اليومين الحاليين وذلك لاستمرار الحركة بمختلف أنحاء المحافظة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر، اليوم الخميس، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة، وحتى شمال الصعيد وسيناء وتكون غزيرة أحيانا.