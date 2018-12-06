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منظمة المرأة العربية تعقد الأحد مؤتمرا صحفيا وتطلق كتاب "يسرا ماردينى"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:00 ص
منظمة المرأة العربية تعقد الأحد مؤتمرا صحفيا وتطلق كتاب "يسرا ماردينى" السفيرة ميرفت التلاوى
كتب محمود راغب
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تعقد منظمة المرأة العربية الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة، مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المؤتمر السابع للمنظمة والذى يحمل عنوان "التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، والذى سيعقد بسلطنة عمان يومى 18 و 19 ديسمبر الجارى.

 

 ومن المقرر أن تعرض الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية نبذة تعريفية عن المؤتمر ورسالته وأهدافه ومحاوره والأبحاث التى تناقش به حول قضايا التمكين الاقتصادى والاجتماعى وموقف المرأة العربية منه.

 

 ويتخلل المرتمر الصحفى اطلاق كتاب "يسرا ماردينى" الذي يتناول قصة كفاح وصمود البطلة اللاجئة السورية يسرا ماردينى، بحضور عدد من السفراء العرب والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وعدد من المفكرين وكبار الكتاب والشخصيات العامة بالدول العربية.

 


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