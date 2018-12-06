معهد الكبد يطلق مبادرة لتوعية طلاب المدارس بمخاطر فيروس سى وطرق الوقاية

كتب وليد عبد السلام

أطلق المعهد القومى للكبد برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد مبادرة لتقديم التوعية اللازمة بمخاطر الفيروسات الكبدية وآليات وطرق الحماية من الإصابة بها فى المدارس.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد لــ "اليوم السابع"، إن الحملة تأتى فى إطار مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى فى المدارس وعموم المحافظات، مؤكدا أنها جاءت وفق رؤية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة التى تسعى لنشر التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية ومنها فيرس سى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع جميع معاهد الكبد فى الجمهورية للتوسع فى نشر التوعية بين طلاب المدرس على أن يقوموا بنقلها لأولياء أمورهم.





وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد أن الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية رحب بالفكرة ودعمها وطالب بالتوسع فيها، مضيفا أهمية الكشف المبكر مع التوعية لحصار المرض والقضاء عليه.

وأوضح أن المبادرة تشمل تنظيم محاضرات توعوية فى المدارس يقدمها أساتذة متخصصين مع توزيع كتيبات تشتمل على مواد التوعية وصور توضيحية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير فى الوقاية من المرض.



