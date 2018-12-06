video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

معهد الكبد يطلق مبادرة لتوعية طلاب المدارس بمخاطر فيروس سى وطرق الوقاية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:42 م
معهد الكبد يطلق مبادرة لتوعية طلاب المدارس بمخاطر فيروس سى وطرق الوقاية الدكتور محمد اسماعيل عميد معهد الكبد
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أطلق المعهد القومى للكبد برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد مبادرة لتقديم التوعية اللازمة بمخاطر الفيروسات الكبدية وآليات وطرق الحماية من الإصابة بها فى المدارس.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد لــ "اليوم السابع"، إن الحملة تأتى فى إطار مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى فى المدارس وعموم المحافظات، مؤكدا أنها جاءت وفق رؤية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة التى تسعى لنشر التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية ومنها فيرس سى، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع جميع معاهد الكبد فى الجمهورية للتوسع فى نشر التوعية بين طلاب المدرس على أن يقوموا بنقلها لأولياء أمورهم.

 

105a6e1c-5838-43d5-9fbf-b65d08f53ddb
 

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد أن الدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية رحب بالفكرة ودعمها وطالب بالتوسع فيها، مضيفا أهمية الكشف المبكر مع التوعية لحصار المرض والقضاء عليه.

وأوضح أن المبادرة تشمل تنظيم محاضرات توعوية فى المدارس يقدمها أساتذة متخصصين مع توزيع كتيبات تشتمل على مواد التوعية وصور توضيحية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير فى الوقاية من المرض.

2173d9b3-5311-404a-a80d-ad726e711069
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خريطة التوك شو: وزير القوى العاملة فى حوار مع خالد أبوبكر بـ"الحياة اليوم".. "كلام ستات" يناقش مخاطر التكنولوجيا على الأطفال.. عمرو عبدالحميد يستضيف رئيس تتارستان بـ"رأى عام".. و"90 دقيقة" يحاور عميد معهد الكبد

الصحة

معهد الكبد

المدارس

فيرس سى




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة