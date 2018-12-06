مطار القاهرة: إدخال 8 سيارات جديدة خدمة "الشاتل باص" المجانية

تقوم شركة ميناء القاهرة الجوى خلال الأيام القليلة المقبلة، بإدخال 8 سيارات جديدة خدمة "الشاتل باص" المجانية بالمطار، لخدمة الركاب المسافرين والعاملين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن شركة الميناء تسلمت الشحنة وتم إرسال لجنة فنية تابعة لشركة الميناء لاستقبالها من ميناء قناة السويس والإفراج عنها، لدخولها الخدمة فور وصولها، لخدمة العاملين والركاب المسافرين مجانا.

وأضافت المصادر، إلى أن عدد السيارات الحالية التى تقدم الخدمة داخل المطار لنقل المسافرين بين صالات المطار الداخلية، يصل إلى 12 سيارة، وبدخول السيارات الجديدة سيصل العدد الإجمالى إلى 20 شاتيل باص، لتخفيف الضغط واستيعاب الحركة داخل المطار، فضلا عن تقليل زمن الرحلة.