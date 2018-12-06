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محكمة الاستئناف : إنشاء دائرة لنظر دعاوى الجنايات بطرة بعد موافقة وزير العدل

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:01 م
محكمة الاستئناف : إنشاء دائرة لنظر دعاوى الجنايات بطرة بعد موافقة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على طلب المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة -عضو مجلس القضاء الأعلى - بإنشاء مأمورية تتبع محكمة استئناف القاهرة تختص بنظر المحاكمات الجنائية بمنطقة طرة

 

بينما وجه المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - الشئون الادارية لترشيح عددا من العاملين والموظفين للأعمال الإدارية وطالب المكتب الفنى والمتابعة لترشيح أحد القضاة وندبه للإشراف على المأمورية .

 

يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلى قد تفقد مجمع محاكم جنايات القاهرة بمنطقة طره منذ ايّام والذى تم انشاؤه على أحدث مواصفات قاعات المحاكم وذلك حتى يتم العمل بها .

 

وقام المستشار "شوكت" يرافقه المستشارين محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة ومحمد البشبيشى ومحمود عبد الفتاح عضوا المكتب الفنى ببدء الجولة التفقدية بالمرور على كافة القاعات وغرف المداولة وحجز المتهمين..ووجه باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة وتزويد الموقع بمحول كهربائى فى للتكييف المركزى لقفص الاتهام وقاعات الجلسات وتوفير استراحة خاصة لأقارب المتهمين بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه .

 

وشدد المستشار "شوكت" على ضرورة الانتهاء الفورى من تلك الملاحظات حتى يتم بدأ العمل بتلك القاعات الجديدة بداية من شهر ديسمبر المقبل بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضى .

 

يتكون المبنى من 4 طوابق وبدروم تم إنشاؤه على مساحة حوالى 1000 متر عبارة وبه ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزه موفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضى بجانب الحجز.

 

 

 


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