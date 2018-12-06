مباحثات أفغانية أمريكية بهدف التوصل لتسوية سياسية بأفغانستان

كابول(أ ش أ)

استعرض الرئيس الأفغانى أشرف غنى، والرئيس التنفيذى لأفغانستان عبدالله عبدالله، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان زلماى خليل زاد، استعدادات المفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للنزاع الدائر منذ سنوات فى البلاد.

وذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى كابول- نقلته قناة (طلوع) الأفغانية- أن المبعوث الأمريكى غادر البلاد بعد المحادثات متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو لاستكمال مناقشة جهود السلام.

فيما أعلن المكتب الرئاسى الأفغانى- فى بيان- أن الاجتماع عقد فى قصر الرئاسة، وأعرب الرئيس غنى- خلاله- عن تقديره لجهود خليل زاد من أجل إحلال السلام المستدام فى أفغانستان.

ومن المقرر أن يزور خليل زاد روسيا وأوزبكستان وتركمنستان وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم وتسهيل عملية سلام شاملة فى أفغانستان مع تمكين الشعب الأفغانى من تقرير مصيره.