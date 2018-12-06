قتيلان و13 مصابا فى انفجار محطة وقود بإيطاليا

روما (أ ف ب)

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون بجروح فى انفجار محطّة وقود قرب روما، الأربعاء، كما أفادت فرق الإطفاء، وقالت دائرة الإطفاء فى تغريدة على حسابها على تويتر "انفجار محطّة وقود فى سالاريا، أحد الإطفائيين توفى وكذلك أيضاً أحد المدنيين الجرحى. ألمٌ لا يوصف".

وتقع سالاريا على بعد 30 كلم تقريباً شمال شرق روما، وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان الدائرة أن "7 إطفائيين أصيبوا بجروح فى انفجار محطة وقود فى لاسالاريا، العمليات مستمرة، هناك 8 جرحى آخرون".

ووقع الانفجار بحسب وسائل الإعلام الإيطالية بينما كان صهريج وقود يفرّغ حمولته فى خزان المحطّة، وأعقب الانفجار حريق ضخم احتاج الإطفائيون ساعات عدة لإخماده، وشاركت فى نقل الجرحى سيارات إسعاف وثلاث مروحيات.