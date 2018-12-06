عودة مئات المهجرين السورين إلى قراهم عبر ممرات بدير الزور وإدلب

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عاد مئات المدنيين السوريين المهجرين بفعل انتشار التنظيمات الإرهابية إلى قراهم وبلداتهم عبر ممرى الصالحية بدير الزور وأبو الضهور بريف إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس، أنه بالتنسيق بين الجيش السورى ومركز التنسيق الروسى تم إخراج مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال من ممر الصالحية بمحافظة دير الزور مع سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية وتقديم الرعاية الطبية للعشرات منهم.

كما تم إخراج مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال عبر ممر أبو الضهور من منطقة تخفيف التوتر بمحافظة إدلب. وكانت الجهات المعنية قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم والمساعدات الغذائية والطبية لهم قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم.