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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسباً لسقوط الأمطار على الطرق السريعة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:43 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسباً لسقوط الأمطار على الطرق السريعة هطول الأمطا-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور تحسبا لسقوط أى أمطار اليوم، الخميس، أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية والقاهرة والطرق الرابطة بين المحافظات.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 
 

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