صور.. زراعة القاهرة تشارك بحملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة التحرش

وائل ربيعى

استضافت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الفعاليات السنوية لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، فى إطار حملة الـ ١٦ يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شارك الدكتور عمرو مصطفى عميد الكلية وأطلق مسابقة بين الطلاب لأفضل تصميم فنى يصلح لشعار الحملة مخصصا 3 جوائز مالية لها كما سلم القائمين على الحملة درع كلية الزراعة.

ووجه الدكتور عمرو مصطفى، الطلبة للانضمام والتطوع مع الوحدة من خلال إعداد شهادات تقدير منه شخصيا لهم والوعد بعمل رحلة ترفيهية لمكافئتهم على مجهودهم

من جانبها، حثت الدكتورة غادة على، نائب مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، على المشاركة فى فعاليات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، مؤكدة استمرار الوحدة فى تنظيم فعاليات مناهضة التحرش خلال الحملة العالمية للمناهضة بكل كليات الجامعة.