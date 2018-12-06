صور.. انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تجمعت شخصيات أمريكية وأجنبية خلال مراسم جنازة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، الأربعاء للاحتفاء بمسيرة حياة أحد أبطال الحرب العالمية الثانية والساسة المخضرمين إبان الحرب الباردة والمدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الذى مثل حقبة من التحضر فى السياسة الأمريكية.

وانهمرت دموع الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج بوش الابن، الأربعاء، أثناء كلمته فى جنازة والده بوش الأب، وأُقيمت مراسم جنازة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، الأربعاء، بمشاركة شخصيات كبيرة أمريكية وأجنبية تجمعت للاحتفاء بمسيرة حياة أحد أبطال الحرب العالمية الثانية، والسياسى المخضرم إبان الحرب الباردة والمدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الذى مثل حقبة من التحضر فى السياسة الأمريكية.

وسادت على نحو غير مألوف روح تخلو من النزعة الحزبية فى مراسم الجنازة بالكاتدرائية الوطنية فى واشنطن مع تجمع كل من الساسة الجمهوريين والديمقراطيين لتأبين الرئيس الأمريكى الأسبق .

وتوفى بوش، الرئيس الحادى والأربعين للولايات المتحدة، الأسبوع الماضى فى تكساس عن 94 عاما، واصطف مئات الأشخاص فى شارع بنسلفانيا بوسط واشنطن لمشاهدة العربة التى تقل نعش بوش من مبنى الكونجرس، حيث سجى جثمانه، صوب الكاتدرائية. وتولى بوش الرئاسة من 1989 حتى 1993.



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



جانب من مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



بكاء الرئيس الأمريكى جورج بوش على والده



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



كبار الساسة الأمريكيين فى جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



وزير الخارجية السعودى خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الأمريكى السابق



ترامب وأوباما فى جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى الأسبق



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب



انطلاق مراسم جنازة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب