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صناع الخير: الكشف على 13ألف مواطن فى 8 محافظات خلال شهر

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:04 م
صناع الخير: الكشف على 13ألف مواطن فى 8 محافظات خلال شهر جانب من فعاليات المبادرة
كتب مدحت وهبة
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أعلنت صناع الخير للتنمية، أنه تم إطلاق قوافل للكشف عن أمراض العيون فى 8 محافظات خلال نوفمبر الماضى بالتنسيق مع قيادات المحافظات، فى إطار مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء. 
 
وقال هاني عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة عنيك فى عنينا استطاعت توقيع الكشف على 13 ألف مواطن بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والمنيا مجانا، وتم توزيع 3890 نظارة طبية بالمجان خلال نوفمبر الماضى.
 
وأضافت أن المبادرة استطاعت إجراء 250 عملية جراحية تنوعت بين مياه بيضاء، وظفرة، وياج، وعميات زرع قرنية جميعها بالمجان لغير القادرين بالمحافظات، مشيرا إلى أن قوافل "عنيك فى عنينا" تحظى بإقبال كبير وازدياد ملحوظ فى رغبة المواطنين فى الإطمئنان على صحة عيونهم من خلال القوافل المنتشرة بالقرى والنجوع.
 
 
 
 
 
 

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صناع الخير

هانى عبد الفتاح

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