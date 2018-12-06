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شاهد.. محاولة إنقاذ رجل من فك تمساح فى البرازيل

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:19 م
شاهد.. محاولة إنقاذ رجل من فك تمساح فى البرازيل
كتبت فاطمة شوقى
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نشرت صحيفة "التيمبو" على نسختها المكسيكية تسجيل فيديو لمعركة بين رجل وتمساح فى البرازيل ، ومحاولة انقاذ رجل من فكى التمساح فى البرازيل بالحبل والعصا، والذى انتشر سريعا على الشبكات الاجتماعية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن التمساح هجم على الرجل بينما كان يسير فى احد الشوارع فى بلدية برازيليا الوسطى ، فى ولاية باهيا.

وأوضحت ان الضحية إيرناندس ماتشادو حاول  أن يمسك بالتمساح  ، لكن انتهى به المطاف إلى عضه فى يد واحدة ،ورأى المارة فى الشارع المشهد، وتمكن الرجل من انقاذ نفسه بحبل وعصا.


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البرازيل

تمساح

الشبكات الاجتماعية

الزواحف




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