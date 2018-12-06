سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

كتب محمود راغب

شهدت منذ قليل، عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة سقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة الشدة، على عدة مناطق، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.