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سفير بيلاروسيا بالقاهرة يهنئ مصر بنجاح معرض " إيديكس 2018 "

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:16 ص
سفير بيلاروسيا بالقاهرة يهنئ مصر بنجاح معرض " إيديكس 2018 " معرض إيديكس
(أ ش أ)
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هنأ سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة الحكومة المصرية على نجاح تنظيم أول معرض عسكرى " ايديكس 2018 " معربا عن رضائه من نتائج مشاركة بلاده فى هذا المعرض.

وقال- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن رومان جولوفتشينكو رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية فى بيلاروسيا شارك خلال زيارته للقاهرة فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجارى فى افتتاح المعرض الدولى الأول للصناعات العسكرية والدفاعية الذى اختتم أمس بالقاهرة، وأجرى مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين فى مصر ورؤساء الوفود الأجنبية المشاركة فى المعرض.

 


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ايديكس 2018

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