زائيف الكين: 10 دول ستنقل سفارتها من تل أبيب العام المقبل للقدس

كتب- هاشم الفخرانى

كشف زائيف الكين ، وزير شئون القدس بالحكومة الإسرائيلية النقاب عن أن 10 دول أعربت عن رغبتها نقل سفاراتها من تل أبيب للقدس خلال العام المقبل .

ونقلت هيئة الإذاعة و البث الإسرائيلية عن "الكين" قوله إن تل أبيب تجرى اتصالات من أجل نقل سفاراتها للقدس ، وقد أعربت عن موافقتها لذلك فى اعقاب نقل السفارة الأمريكية للقدس .

وتأتى تصريحات " الكين" بعد مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها.