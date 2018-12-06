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زائيف الكين: 10 دول ستنقل سفارتها من تل أبيب العام المقبل للقدس

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:40 م
زائيف الكين: 10 دول ستنقل سفارتها من تل أبيب العام المقبل للقدس زائيف الكين
كتب- هاشم الفخرانى
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كشف زائيف الكين  ، وزير شئون القدس بالحكومة الإسرائيلية النقاب عن أن 10 دول أعربت عن رغبتها نقل سفاراتها من تل أبيب للقدس خلال العام المقبل .

 

ونقلت هيئة الإذاعة و البث الإسرائيلية عن "الكين" قوله إن تل أبيب تجرى اتصالات من أجل نقل سفاراتها للقدس ، وقد أعربت عن موافقتها لذلك فى اعقاب نقل السفارة الأمريكية للقدس .

وتأتى تصريحات " الكين" بعد مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونية الإدارة الأمريكية نقل سفارتها.

 

 

 

 


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تل ابيب

الولايات المتحدة الامريكية




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