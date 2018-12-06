رويترز: نستله تسحب كمية من منتج مخصص للأطفال فى ألمانيا

رويترز

قررت شركة نستله سحب كمية من منتجها ألفامينو، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال، فى ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوى جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.

وقال فرع نستله فى ألمانيا على موقعه الإلكترونى مساء أمس الأربعاء "قد يصاب الطفل الذى يتناول منتجا من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع... ندعوكم للتوجه فورا إلى الطبيب فى مثل هذه الحالات".

وحذرت نستله الآباء من استخدام منتج ألفامينو إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأضافت أن من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادى أو الأخضر.