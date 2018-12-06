video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تنشر رادارات جديدة فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

الخميس، 06 ديسمبر 2018 01:31 م
روسيا تنشر رادارات جديدة فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان جزر الكوريل ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

نشرت روسيا محطات رادار ساحلية فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان فى أقصى شرقى البلاد بهدف تغطية الحدود البحرية الروسية على محور المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس عن مصدر روسى مطلع قوله أن هذه الرادارات من طراز "ميس-1"، وتسمح بالكشف عن جميع الأهداف الجوية والأهداف الطائرة والعائمة.

وأشار إلى أن أسطول المحيط الهادئ الروسى يملك أيضا منظومات "بال" و"باستيون" الصاروخية الساحلية للدفاع عن سواحل روسيا، مضيفا أن الإجراءات المتخذة ستضمن أصابة حاملات الطائرات ومختلف السفن الحربية المعادية عند أية محاولة لها لاختراق المياه الإقليمية الروسية.

فى غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن المدمرة الأميركية "ماك كامببيل" لم تقترب من المياه الإقليمية الروسية لمسافة أقل من 100 كيلومتر.

وقال كوناشينكوف، فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أنه طوال فترة إبحار المدمرة الأميركية فى المياه الدولية، كانت تحت مراقبة سفينة "أدميرال تريبوتس" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ وطائرات أسطول القوات البحرية الجوية الروسية فى المحيط الهادئ.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت فى وقت سابق أن المدمرة الصاروخية التابعة للقوات البحرية الأميركية "ماك كامببيل" اقتربت من خليج "بطرس الأكبر" فى بريمورى الروسية، حيث توجد قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليابان: لا معاهدة سلام مع روسيا قبل تسوية مشكلة جزر الكوريل

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرق جزر الكوريل فى المحيط الهادى

جزر الكوريل

اليابان

روسيا

رادارات




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة