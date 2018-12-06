روسيا تنشر رادارات جديدة فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

موسكو (أ ش أ)

نشرت روسيا محطات رادار ساحلية فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان فى أقصى شرقى البلاد بهدف تغطية الحدود البحرية الروسية على محور المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس عن مصدر روسى مطلع قوله أن هذه الرادارات من طراز "ميس-1"، وتسمح بالكشف عن جميع الأهداف الجوية والأهداف الطائرة والعائمة.

وأشار إلى أن أسطول المحيط الهادئ الروسى يملك أيضا منظومات "بال" و"باستيون" الصاروخية الساحلية للدفاع عن سواحل روسيا، مضيفا أن الإجراءات المتخذة ستضمن أصابة حاملات الطائرات ومختلف السفن الحربية المعادية عند أية محاولة لها لاختراق المياه الإقليمية الروسية.

فى غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن المدمرة الأميركية "ماك كامببيل" لم تقترب من المياه الإقليمية الروسية لمسافة أقل من 100 كيلومتر.

وقال كوناشينكوف، فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أنه طوال فترة إبحار المدمرة الأميركية فى المياه الدولية، كانت تحت مراقبة سفينة "أدميرال تريبوتس" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ وطائرات أسطول القوات البحرية الجوية الروسية فى المحيط الهادئ.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت فى وقت سابق أن المدمرة الصاروخية التابعة للقوات البحرية الأميركية "ماك كامببيل" اقتربت من خليج "بطرس الأكبر" فى بريمورى الروسية، حيث توجد قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي.