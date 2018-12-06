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رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع السراج مستجدات الأوضاع الراهنة فى ليبيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:51 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع السراج مستجدات الأوضاع الراهنة فى ليبيا مرزوق الغانم وفائز السراج
كتب : أحمد جمعة
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 استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم فى مكتبه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن اللقاء شهد مناقشة جملة من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وآخر مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.

حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الأمة الكويتى النائب د.عبدالكريم الكندري والنائب د.خليل عبدالله ابل والنائب مبارك الحريص وسفيرنا لدى طرابلس مبارك العدواني.

 

 

 


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