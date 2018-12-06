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حالة الطقس اليوم الخميس 6/12/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 6/12/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن  تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة و تُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

 و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام، و متقلباً ما بين غائم جزئي وغائم.

 وتهطل زخات متفرقة الأمطار، متوسطة الشدة، فوق أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد أثناء النهار إلى بقية المناطق.

 وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً.

 في خليج العقبة:
 - الرياح: جنوبية، مُعتدلة السرعة، تنشط أثناء الليل. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج نهاراً (20-40 سم)، و يتحول إلى مائج ليلاً. - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية

ليلاً

تعبر البلاد تدريجياً جبهة هوائية باردة فعّالة، لذا ينتظم ويشتد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تُرفق أحياناً بالرعد وتساقط زخات البَرَد.
ويتحوّل الطقس تدريجياً ليصبح عاصفاً وماطراً بغزارة في شمال ووسط المملكة، في حين تتراجع الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية وتكون الأجواء فيها عاصفة وباردة جداً لا سيّما في جبال الشراه.

الرياح تكون جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

الطقس فى فلسطين 

تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وتسقط تدريجياً امطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 75كم/ساعة.


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