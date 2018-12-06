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جامعة عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقى للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:13 م
جامعة عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقى للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب جامعة عين شمس
محمود راغب
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افتتح د. محمود المتينى، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، المؤتمر الأفريقى للقسطرة التداخلية لعلاج مختلف أمراض القلب الهيكلية في الكبار والأطفال وحديثى الولادة والذى انعقد هذا الأسبوع بالقاهرة ، حاضر فى المؤتمر خبراء من مصر وألمانيا وإنجلترا والصين وكينيا وجنوب افريقيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وتنزانيا. 

صرحت د. مى حمدى السيد، رئيس قسم القلب بطب عين شمس، أن المؤتمر ناقش علي مدار يومين 65 بحثا فى مختلف تخصصات القسطرة التداخلية. كما صرح أ.د. هورست سيڤرت ،  خبير تداخلات القلب بفرانكفورت  - ألمانيا أن اليوم الأول شهد نقل حي من داخل غرفة القسطرة بإحدى المستشفيات الكبرى بكيب تاون - جنوب افريقيا. 

وأضافت د. مى ، أن اليوم الثاني شهد نقل حى من داخل غرفة القسطرة بمستشفي عين شمس التخصصى، حيث تم فى الحالة الأولى تركيب دعامه لفتاة مصابة بضيق بالشريان الأورطى، وفى الحالة الثانية تم سد ثقب بين الأذينين لطفل.

 


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