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بريطانيا تعلق إصدار التأشيرات للمستثمرين الروس والصينيين

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:20 ص
بريطانيا تعلق إصدار التأشيرات للمستثمرين الروس والصينيين تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتب محمد جمال
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تعلق بريطانيا اعتبارا من 7 ديسمبر الجارى منح تأشيرات المستثمرين من الفئة الأولى (Tier-1)، التى يستخدمها عادة رجال الأعمال الروس والصينيون للاستثمار والإقامة فى بريطانيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن وكالة بلومبرج.

وأكدت وكالة "بلومبرج"، إن الداخلية البريطانية بررت هذه الخطوة بضرورة مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل وفقا للنظام المتبع، النظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات الاستثمار، لكنها ستتوقف عن استلام أى طلبات جديدة.

ويشمل التعليق، برنامج منح تصاريح الإقامة الدائمة فى المملكة المتحدة بعد مرور 5 سنوات فى حال استثمار 2.5 مليون جنيه استرليني، أو مرور 2- 3 سنوات على استثمار 10 ملايين جنيه إسترلينيى.

وتفيد بيانات الداخلية البريطانية بأن أكثر من 300 شخص استخدموا هذا البرنامج خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن نسبة الروس والصينيين بينهم بلغت60% .

وقالت وزيرة الهجرة البريطانية كارولين نوكس: "لن نتسامح مع كل من يلعب خارج القواعد المحددة".

وذكرت أن القواعد الجديدة التى تضعها لندن، "يجب أن تضمن أن المستثمرين الحقيقيين المستعدين لدعم مجال الأعمال البريطاني، سيتمكنون من الاستفادة من نظام الهجرة البريطاني".


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