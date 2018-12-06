بدء أعمال مؤتمر المانحين لدول الساحل الإفريقى فى نواكشوط بمشاركة مصرية

نواكشوط (أ ش أ)

بدأت اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات فى العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال قمة طارئة لرؤساء مجموعة الدول الخمس بالساحل الإفريقى بمشاركة وفد مصرى برئاسة السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

ويشارك فى لقاء نواكشوط، بالإضافة إلى قادة موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وزير الدفاع المالى ممثلا للرئيس المالى، ووزير الخارجية الفرنسى، ورئيس الوزراء المغربى، وممثلين لعدة دول عربية وأجنبية.

وخلال الجلسة الافتتاحية عرض أمين مجموعة الخمس فى الساحل 40 مشروعا بقيمة مليارى يورو تتناول الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدا أن تمويلها ستغير دول الساحل الإفريقى.

ومن أبرز المشاريع المقدمة، مشروع سكة حديدية تربط عواصم الدول الخمس واستحداث شركة طيران موحدة واستحداث أكاديميات أمنية ومشاريع للطاقة والمياه.