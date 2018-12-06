video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع يشكر موقع "فالصو" على التعاون.. ويجدد تأكيده على تحرى الدقة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:35 م
اليوم السابع يشكر موقع "فالصو" على التعاون.. ويجدد تأكيده على تحرى الدقة فالصو
إضافة تعليق
يشكر اليوم السابع، التعاون الذى أبداه موقع "فالصو" للتنبيه على بعض المعلومات الخاطئة التى وردت فى خبر "محضر بقسم السيدة: الفياجرا النسائية تتسبب فى وفاة امرأة بعد ممارسة الرذيلة"، وهو ما اتضح لنا بعدها أنه يحوى على بعض التفاصيل المضللة.
 
ويؤكد اليوم السابع لقرائه حرصه الدائم على تدقيق المعلومات من مصادرها، الأمر الذى يأتى من منطلق التزامه المهنى الحازم بمعايير الدقة والمصداقية من أجل تقديم خدمة صحفية عالية الجودة للقارئ الذى هو مصدر النجاح الأول لأى وسيلة إعلامية. 
 

إضافة تعليق




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة