اليوم السابع يشكر موقع "فالصو" على التعاون.. ويجدد تأكيده على تحرى الدقة

يشكر اليوم السابع، التعاون الذى أبداه موقع "فالصو" للتنبيه على بعض المعلومات الخاطئة التى وردت فى خبر "محضر بقسم السيدة: الفياجرا النسائية تتسبب فى وفاة امرأة بعد ممارسة الرذيلة"، وهو ما اتضح لنا بعدها أنه يحوى على بعض التفاصيل المضللة.

ويؤكد اليوم السابع لقرائه حرصه الدائم على تدقيق المعلومات من مصادرها، الأمر الذى يأتى من منطلق التزامه المهنى الحازم بمعايير الدقة والمصداقية من أجل تقديم خدمة صحفية عالية الجودة للقارئ الذى هو مصدر النجاح الأول لأى وسيلة إعلامية.