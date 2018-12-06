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الوكيل الدائم لوزارة الرى يشارك فى اجتماعات منظمة "الإسكوا" ببيروت

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:22 م
الوكيل الدائم لوزارة الرى يشارك فى اجتماعات منظمة "الإسكوا" ببيروت الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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بدأت اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت فعاليات اجتماعات فريق الخبراء حول تعزيز التعاون فى إدارة الموارد المائية المشتركة لمناقشة الفرص والتحديات التى تواجه التعاون بين الدول فى مجال المياه العابرة للحدود لتحقيق التنمية المستدامة في إطار السياسات القائمة في المنطقة العربية.
 
كما يهدف الاجتماع أيضا الى رفع القدرات الخاصة بعملية متابعة وتقديم البلاغات عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وخاصة المؤشر 6.5.2 والخاص بتعزيز التعاون المُشترك في مجال الموارد المائية، فضلا عن عقد مناقشات ومداولات بشأن صياغة المبادئ الإسترشادية لاستغلال الموارد المائية المشتركة بما يعظم سبل وآليات التعاون بين الدول.
 
ويشارك الدكتور رجب عبدالعظيم -  الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى فى تلك الاجتماعات على مدار يومى 7-6 ديسمبر 2018 يرافقه السفير ياسر سرور – نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، لتقديم عرض عن خبرة مصر في استيفاء الاستبيان الخاص بالمؤشر 6.5.2  والاشتراك في الحلقة النقاشية وعرض رؤية مصر تجاه دول حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها والتعاون معها اقتصادياً وفنياً ومن ثم ترسيخ آفاق التعاون واستغلال فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعى والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة بما لا يؤثر على استخداماتها ويحفظ حقوق مصر المائية
 
 وتتضمن فعاليات اليوم الأول، جلسات حوارية تتنتهى بجلسة رفيعة المستوى للتباحث حول نتائج مخرجات تلك الجلسات والإعداد لصياغة المبادئ الإسترشادية لاستغلال الموارد المائية المشتركة بما يعظم سبل وآليات التعاون بين الدول والتى سيتم عرضها باليوم الثانى ضمن العديد من الفعاليات.

 

 


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