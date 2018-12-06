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الكويت وروسيا والصين يبحثون تجديد آلية تقديم المساعدات فى سوريا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:01 م
الكويت وروسيا والصين يبحثون تجديد آلية تقديم المساعدات فى سوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الخميس، مع سفير روسيا لدى الكويت نيكولاى ماكاروف، والقائم بأعمال سفارة الصين لدى الكويت زهاو ليانج، تطورات الأوضاع بشأن الملف السورى.

كما بحث الثلاثى – خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية- الجهود التى تبذل فى مجلس الأمن الدولى، لاستصدار قرار يتعلق بتجديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية فى سوريا، ضمن جهود وتحرك الكويت فى مجلس الأمن.

وقد حضر اللقاء، مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين.

 


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