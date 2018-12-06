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الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:24 م
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الفلبين ترحل قسا أمريكيا مطلوبا فى جرائم جنسية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:01 م
الفلبين ترحل قسا أمريكيا مطلوبا فى جرائم جنسية قوات الأمن الفلبينية
رويترز
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قالت متحدثة باسم سلطات الهجرة في الفلبين اليوم الخميس إن مسؤولي إنفاذ القانون اعتقلوا قسا كاثوليكيا أمريكيا يبلغ من العمر 77 عاما بناء على مذكرة اعتقال تتعلق بجرائم جنسية أصدرتها محكمة أمريكية.

وأضافت المتحدثة أن كينيث برنارد هندريكس سُيرحل بعد القبض عليه أمس الأربعاء في منزله في نافال على جزيرة بيليران النائية حيث عمل قسا لمدة 37 عاما إثر شكاوى من عشرات الأطفال.

وقالت المتحدثة دانا كريزيا ساندوفال في بيان "لن نسمح للمتحرشين جنسيا بافتراس أطفالنا".

وتابعت أن هندريكس نُقل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا حيث تتخذ السفارة الأمريكية إجراءات لترحيله لمواجهة اتهامات في ولاية أوهايو.

وقال هندريكس وهو مكبل اليدين لقناة تلفزيونية بعد اعتقاله "يحزنني ترك هذه البلدة" لكنه لم يشر للقضية.

وقال الأب جون إستينا من الأبراشية الكاثوليكية في بيليران إن الكنيسة أوقفت هندريكس عن العمل بعد أن فتحت تحقيقا رسميا قبل أكثر من شهر.

وأضاف أن القس يواجه شكاوى جنائية في الفلبين.

وقال بوبي راكيبو الذي يرأس وحدة البحث عن الهاربين في إدارة الهجرة إن خطوة اعتقال هندريكس جاءت في أعقاب طلب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية خارج البلاد.

وأضاف أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما بين نحو 50 طفلا من بيليران أدلوا بشهاداتهم لمحكمة في أوهايو.

 


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