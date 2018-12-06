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الصين تحتج لدى كندا وأمريكا بشأن القبض على المديرة المالية لـ "هواوى"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:04 ص
الصين تحتج لدى كندا وأمريكا بشأن القبض على المديرة المالية لـ "هواوى" الشرطة الكندية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت السفارة الصينية فى كندا أنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لدى الجانبين الكندى والأمريكى بشأن إلقاء السلطات الكندية القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصينى "هواوى".

وقال متحدث باسم السفارة – فى بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- "بناء على طلب من الجانب الأمريكى، اعتقلت السلطات الكندية مواطنة صينية لا تنتهك أى قانون أمريكى أو كندى، والجانب الصينى يعارض ويحتج بشدة على هذا النوع من الأعمال التى تضر بشكل خطير بحقوق الإنسان".

وأضاف المتحدث: "قدم الجانب الصينى احتجاجا شديدا إلى الجانبين الأمريكى والكندى، وحثهما على تصحيح هذا الخطأ على الفور، وإطلاق سراح منغ وان تشو"، مؤكدا أن الصين ستتابع عن كثب تطورات القضية وستتخذ جميع الإجراءات لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين بشكل حازم.

من جانبها، نفت شركة "هواوى"- فى بيان اليوم الخميس، أن تكون المديرة المالية منغ وان تشو قامت بأية مخالفات، موضحة أنها لم تتلق إلا معلومات قليلة جدا بشأن الاتهام، وأنها ليست على علم بأية مخالفات قامت بها منغ.

وأكدت الشركة التزامها بجميع القوانين واللوائح المطبقة فى الدول التى تعمل فيها، بما فيها السيطرة على الصادرات وقوانين ولوائح المعاقبة المطبقة فى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعربت الشركة عن اعتقادها بأن تتوصل الأنظمة القانونية الكندية والأمريكية إلى نتيجة عادلة فى النهاية.

وكانت السلطات الكندية ألقت القبض على منغ بناء على طلب من الولايات المتحدة بينما كانت تحول رحلتها (ترانزيت) عبر كندا.

 


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