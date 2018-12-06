الصرف الصحى بالجيزة تنشر سيارات شفط المياه بالشوارع حتى استقرار الطقس

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعداد الشركة لمواجهة الأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أن كافة القيادات فى حالة استنفار حتى إشعار آخر من الأرصاد .

وأضاف رئيس الشركة، أن المحاور الرئيسية والإنفاق تحظى بالأولوية نظرا لتاثيرها على السيولة المرورية، حيث تتمركز سيارات لشفط مياه الأمطار فور تجمعها.

كانت محافظة الجيزة دفعت بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة سقوط الأمطار ، بالتزامن مع هطول الأمطار اليوم الأربعاء.

وتمركزت سيارات شفط المياه بعدة أماكن تتجمع فيها مياه الأمطار، وفق خطة انتشار أعدتها المحافظة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى ومياه الشرب.

وتركز سيارت شفط الأمطار على المناطق التى تشهد تجمعات المياه أهمها الانفاق ومطالع ومنازل كوبرى 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبرى فيصل وكوبرى الجيزة وكوبرى العمرانية لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.