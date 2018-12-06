الشرطة العراقية تهدم نفقًا لتنظيم "داعش" فى الحويجة

بغداد أ ش أ

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، الأربعاء، هدم نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي، والعثور على مخزن مقذوفات فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر إعلام القيادة - فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن قطعات الفرقة السادسة شرطة اتحادية شرعت بواجب تفتيش بعض القرى ضمن قاطع المسؤولية فى قضاء الحويجة (البكارة / النصر الأولى).

وأضاف البيان، أن واجب التفتيش أسفر عن هدم نفق كان يستخدم من قبل عناصر داعش الإرهابى من قبل الجهد الهندسى لمقر الفرقة، والعثور على مخزن مقذوفات يحتوى على ٥٩ مقذوفة مختلفة الأنواع، مؤكدًا على رفع جميع المقذوفات من قبل مفرزة معالجة متفجرات الفرقة.