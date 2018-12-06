video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تهدم نفقًا لتنظيم "داعش" فى الحويجة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:00 ص
الشرطة العراقية تهدم نفقًا لتنظيم "داعش" فى الحويجة عناصر من الشرطة العراقية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، الأربعاء، هدم نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي، والعثور على مخزن مقذوفات فى قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر إعلام القيادة - فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن قطعات الفرقة السادسة شرطة اتحادية شرعت بواجب تفتيش بعض القرى ضمن قاطع المسؤولية فى قضاء الحويجة (البكارة / النصر الأولى).

وأضاف البيان، أن واجب التفتيش أسفر عن هدم نفق كان يستخدم من قبل عناصر داعش الإرهابى من قبل الجهد الهندسى لمقر الفرقة، والعثور على مخزن مقذوفات يحتوى على ٥٩ مقذوفة مختلفة الأنواع، مؤكدًا على رفع جميع المقذوفات من قبل مفرزة معالجة متفجرات الفرقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية تدمر 5 مقرات و3 أنفاق لتنظيم داعش فى كركوك

الشرطة العراقية : القبض على إرهابى فى بغداد

الشرطة العراقية

العراق

اخبار العراق

العنف فى العراق

تنظيم داعش

الحويجة




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة