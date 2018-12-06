وكانت الطفلة قد اتصلت بالشرطة بنفسها لتحدثهم عن رفضها الزواج من ذلك الرجل، وسارعت الشرطة على الفور لمساعدتها وقررت لها العيش بمكان سرى ومحمى بعيدا عن عائلتها حسبما نقلت "سكاى نيوز".

ويعتبر تزويج الأطفال والقصّر تحت سن الثامنة عشرة أمرا غير قانونى فى السويد.