الزراعة تنفذ مبادرة الرئيس وتسلم أهالى المراشدة 687 عقد تخصيص الأراضى

أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأهالى المراشدة بمعدل 2.5 فدان لكل أسرة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة قنا حيث تم تحديد 978 أسرة تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف أبو ستيت أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة الموارد المائية والرى لسرعة تنفيذ أعمال التأهيل لـ 3 محطات رفع والترعة الرئيسية وفروعها، مشيراً إلى أنه تم عمل الدراسة اللازمة للتربة (تصنيف التربة) ودراسة المخزون الجوفى بالمنطقة والآبار المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية فى المنطقة المجاورة للأراضى المقترح تخصيصها للمبادرة (رى جوفى).

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إجراء قرعة علانية لاختيار المستفيدين، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وأيضا حضور مندوب هيئة الرقابة الإدارية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، مضيفاً أن هيئة التعمير قامت بتسليم المستفيدين خطابات التخصيص بعد سداد مقدم الثمن وهو 15% من قيمة الأرض والباقي 85% يتم سدادها على 6 سنوات وبالتعاون والتنسيق مع محافظة قنا تم تسليم الأرض للمستفيدين حتى يتحقق حلمهم في الحصول على الأرض التي وعدهم بها رئيس الجمهورية.

ومن ناحيته أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أنه حتى نضمن نجاح واستمرار المشروع سوف يتم مساعدة المزارعين فى إنشاء جمعيات زراعية من 24 مزارعا وتقديم يد العون لهم للبدء في الزراعة حتى يسهموا فى الناتج المحلى للمحافظة.



تسلم أهالي المراشد 687عقد تخصيص الاراضى (1)



تسلم أهالي المراشد 687عقد تخصيص الاراضى (2)



تسلم أهالي المراشد 687عقد تخصيص الاراضى (3)