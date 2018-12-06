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الحرس الوطنى الكويتى يختتم تدريب (شاهين 1) المشترك مع الجيش البريطانى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:39 م
الحرس الوطنى الكويتى يختتم تدريب (شاهين 1) المشترك مع الجيش البريطانى الجيش الكويتى
أ ش أ
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اختتم الحرس الوطنى الكويتى، اليوم /الخميس/، التمرين النهائى للتدريب المشترك (شاهين 1)، الذى نفذته كتيبة العمليات الخاصة (67)، بالتعاون مع الوحدة الدولية لمكافحة الإرهاب فى الجيش البريطانى.
وأشاد قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد أحمد - فى بيان صادر عن الحرس الوطني الكويتى - بالمستوى المتميز الذي تحقق من خلال تنفيذ مختلف مجريات التدريب، مشيرا إلى أن المشاركين أظهروا بالتعاون مع القوات البريطانية، براعة وسرعة فائقة في تنفيذ كافة المهام العسكرية والأمنية وعمليات القتال عن قرب، والتخطيط لمواجهة العمليات الإرهابية.
وثمن العميد الركن حمد أحمد، التعاون مع الجيش البريطاني في تبادل الخبرات ومواكبة المستجدات العسكرية والأمنية، لافتا إلى أن التدريب يعد ترجمة لوثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا)، التي تهتم بمد جسور التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.


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