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الحرس الثورى الإيرانى ينفى مقتل قائد شرطة تشابهار فى تفجير جنوب شرق البلاد

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:37 ص
الحرس الثورى الإيرانى ينفى مقتل قائد شرطة تشابهار فى تفجير جنوب شرق البلاد محمد باكبور
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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نفى قائد القوات البرية للحرس الثورى الإيرانى اللواء محمد باكبور، مقتل قائد شرطة مركز مدينة تشابهار فى حادث تفجير سيارة مفخخة والذى وقع صباح اليوم، الخميس، وأودى بحياة عناصر من الشرطة.

 

وقال باكبور فى تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الثورى، إن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن مقتل قائد شرطة المدينة كاذبة، مشيرا إلى أن السيارة المفخخة لم تتمكن من اقتحام مركز الشرطة.

 

وأوضح المسئول بالحرس الثورى، الذى زار مكان الحادث اليوم، أن الانفجار أدى إلى مقتل عددا من أفراد الأمن وحراسة مركز شرطة تشابهار.


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