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الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:37 م
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البرلمان الأوكرانى يوافق على مشروع قانون إنهاء معاهدة الصداقة مع روسيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 04:09 م
البرلمان الأوكرانى يوافق على مشروع قانون إنهاء معاهدة الصداقة مع روسيا البرلمان الأوكرانى
أ ش أ
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وافق البرلمان الأوكرانى "فيرخوفنا رادا" على مشروع قانون بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن 277 نائبًا فى البرلمان صوتوا لصالح اعتماد هذا القانون الذى ينص على إنهاء المعاهدة فى الأول من إبريل المقبل.

وقالت الوكالة إنه "بالنظر إلى حقيقة أن روسيا كانت تنتهك معاهدة الصداقة باستمرار وبشكل كبير وفقًا للمادة رقم 40 من المعاهدة، من المتوقع أن يعمل إنهاء المعاهدة على تسهيل الحماية الفعالة والمناسبة للمصلحة الوطنية لأوكرانيا فى إطار العلاقات الدولية".

 

 


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