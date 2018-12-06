video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإريانى: المبعوث الأممى رفض إشراك الإعلام اليمنى فى تغطية مشاورات السويد

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:05 م
الإريانى: المبعوث الأممى رفض إشراك الإعلام اليمنى فى تغطية مشاورات السويد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى
كتبت - إيمان حنا
إضافة تعليق
قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى عبر حسابه الرسمى بتوتير ؛ " لقد خاطبنا عبر الوفد الحكومى المشارك بالمفاوضات مكتب المبعوث الأممى الخاص لليمن مارتن جريفيث  بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية سبأ ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
 
وجاء رد المكتب بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الاممي بحجة منع اي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثل و5 من السكرتارية وهو ما التزم به وفد الحكومة ،لنفاجئ بأن وفد الحوثيين وصل العاصمة السويدية باكثر من42منهم الاعلاميين وفي نفس طائرة المبعوث الدولي.
 
وطالب الأريانى؛ على تويتر ، مكتب المبعوث الخاص لليمن بسرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين ويتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية و يخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية

السيسى يؤكد التزام مصر بدعم الحل السياسى فى اليمن وفقا لمرجعياته الأساسية

قطار أزمة اليمن يصل السويد.. ستوكهولم تستضيف مباحثات حكومة اليمن والحوثيين.. الخارجية: قوة المليشيات انحسرت ونأمل فى نتائج إيجابية.. السعودية: لا تصالح بدون التزام الانقلابين.. والإمارات تحذر من "تبديد الفرص"

اليمن

وزير الاعلام اليمنى

معمر الاريانى

مشاورات السويد

الحوثيين

الامم المتحدة




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة