الإريانى: المبعوث الأممى رفض إشراك الإعلام اليمنى فى تغطية مشاورات السويد

كتبت - إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى عبر حسابه الرسمى بتوتير ؛ " لقد خاطبنا عبر الوفد الحكومى المشارك بالمفاوضات مكتب المبعوث الأممى الخاص لليمن مارتن جريفيث بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية سبأ ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.

وجاء رد المكتب بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الاممي بحجة منع اي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثل و5 من السكرتارية وهو ما التزم به وفد الحكومة ،لنفاجئ بأن وفد الحوثيين وصل العاصمة السويدية باكثر من42منهم الاعلاميين وفي نفس طائرة المبعوث الدولي.

وطالب الأريانى؛ على تويتر ، مكتب المبعوث الخاص لليمن بسرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين ويتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية و يخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام.