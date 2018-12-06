الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن استقبال طلبات منح شهادة الصلاحية للأخصائيين

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح الموقع الإلكترونى يوم 15 ديسمبر الجارى، لتسجيل استيفاء منح شهادة الصلاحية للأخصائيين المتعاقدين، المستوفين لمتطلبات شروط الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزا المدة القانونية 3 سنوات للحصول على شهادة الصلاحية وما زالوا على رأس العمل.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين من الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستقبال طلبات المعلمين الأخصائيين والتأكد من مراجعة كافة البيانات للحصول على شهادة الصلاحية على أن يتم استقبال الطلبات من 15 ديسمبر وحتى 24 يناير المقبل.



