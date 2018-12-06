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اتحاد الجمعيات يتصدى لمشكلة الزيادة السكانية بحضور وزيرة الصحة 15 ديسمبر

الخميس، 06 ديسمبر 2018 07:00 ص
اتحاد الجمعيات يتصدى لمشكلة الزيادة السكانية بحضور وزيرة الصحة 15 ديسمبر الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
كتب مدحت وهبة
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يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمر صحفى يوم 15 ديسمبر الجارى تحت عنوان "دور منظمات العمل الأهلى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية "بحضور الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية  وممثلى المجتمع المدنى، ومن المقرر استعراض التى تتخذها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدنى للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه  وزارة التضامن الاجتماعى مشروع 2 كفاية لمواجة الزيادة السكانية حيث يستهدف المشروع مليون و148 ألف أسرة من المستفيدين من برنامج "تكافل" لديها "ثلاثة أطفال أو أقل" فى عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان"، كما تم افتتاح 33 عيادة لتنظيم الأسرة تم تطويرها كمرحلة أولى للحد من الزيادة السكانية.
 

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اتحاد الجمعيات

طلعت عبد القوى

الزيادة السكانية

وزيرة الصحة




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