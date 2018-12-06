إيران تبحث عن الرئيس المقبل.. توقعات بخسارة الإصلاحين انتخابات 2021 الرئاسية

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تنبأ السياسى الإصلاحى وأستاذ الجامعة صادق زيباكلام، صعود التيار الاصولى مجددا لرئاسة إيران فى انتخابات 2021 الرئاسية، وخسارة الإصلاحيين لهذه الانتخابات إضافة إلى مقاعد البرلمان فى 2020.

وفى مقابلة مع صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد زيباكلام على افول نجم التيار الإصلاحى قائلا "أصبح لدى هذه التيار مشكلات هيكلية، وباتوا غير قادرين أو لا يرغبون حلها".

واعتبر الشعار الذى رفعه المحتجون فى ديسمبر الماضى "الإصلاحيين والأصوليين انتهى الأمر "دلل على أن الإيرانيون أصبحوا لا يفرقون بين التيارين وأن الإصلاحيين فقدوا رصيدهم الاجتماعى العام الماضى.

وأكد المحلل الإيرانى، على أن الشعارات التى كانت ترفع والمطالب السياسية والاجتماعية التى كانت تطرح باسم التيار الإصلاحى منذ عهد خاتمى فقد الكثير منها معناه لدى شباب اليوم.

ورأى أن التيار الإصلاحى فى إيران أغمض عينيه عن المطالب السياسية والاجتماعية للجماهير الإيرانية، أو لم يروا أو خافوا، وأكد على أن أحد أهم المطالب اليوم فى إيران الحرية والديمقراطية.

ودعا زيباكلام الإصلاحيين لإعادة بناء حقيقية داخل المعسكر الإصلاحى، معتبرا أن هذا التيار يحتاج إلى كوادر وأفكار شابة، ويرى أن القلة القليلة من بين هذا المعسكر تتحدث بشجاعة عن حاجة البلاد للديمقراطية، قائلا "لأنهم يخشون أن يتهمون ويوصمون بالتغريب وموالاة الغرب".

وصرح المنظر الإصلاحى الإيرانى، بأن احتجاجات ديسمبر 2017، خلقت فجوة بين حكومة روحانى والإصلاحيين، لأن الجميع (الحكومة وروحانى والتيار الإصلاحى) التزم الصمت ولم يتخذ موقف من الأحداث وقتها.