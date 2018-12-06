إغلاق جزئى لكوبرى غمرة لمدة 3 أيام بسبب أعمال الإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق جزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبرى لمدة 3 أيام، بدءا من الساعة 12:30 صباحا حتى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمرة يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل إتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى، وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.