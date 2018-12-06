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أحمد الجار الله ينذر إيران بتفجيرات تقودها المعارضة ضد سياسة الإرهاب

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:49 ص
أحمد الجار الله ينذر إيران بتفجيرات تقودها المعارضة ضد سياسة الإرهاب أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية
كتب محمد رضا
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قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن إيران من الغد الجمعة ستشهد عمليات تفجيرات احتجاجية تأخذ شكل المظاهرات والاحتجاجات التى حدثت فى فرنسا، مضيفًا أن المعارضة الإيرانية ستشرف على هذا الزخم الاحتجاجى كما أن هذا التحرك الشعبى الإيرانى سيكون مؤيدا من الدول التى تنتقد سياسة النظام الإيرانى الإرهابية والمقلقة دوليًا، مضيفا: "اليوم أول الغيث".

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يذكر أن وسائل إعلام إيرانية، قالت إن مسلحين حاولوا دخول مركز شرطة مدينة تشابهار جنوب شرق إيران، حيث صرح حاكم مدینة "تشابهار رحمدل بامری"، بأن مسلحين هاجموا مقر الشرطة المستهدف بسیارة تحمل مواد متفجرة.

وتتباين الروايات حول الحادث الذى وقع صباح اليوم الخميس بجنوب شرق إيران وأدى إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة بينهم قائد شرطة المدينة وإصابة آخرين.

 

 


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