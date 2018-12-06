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آبى يدعو بوتين لحضور بطولة العالم للجودو فى اليابان العام المقبل

الخميس، 06 ديسمبر 2018 07:57 ص
آبى يدعو بوتين لحضور بطولة العالم للجودو فى اليابان العام المقبل شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو /أ ش أ/
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دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحضور بطولة العالم للجودو التى ستقام فى الفترة من 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر عام 2019 فى اليابان.

وقال نائب الأمين العام للحزب الديمقراطى الليبرالى اليابانى كويتشى هاجيودا، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الخميس، : "دعا رئيس الوزراء، الرئيس بوتين، بإلحاح لحضور بطولة العالم للجودو فى طوكيو".

وتسارعت الاتصالات الثنائية على مستوى القمة بين الدولتين بشكل ملحوظ بعد لقاء فلاديمير بوتين وشينزو آبى خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى الشرقى فى فلاديفستوك فى سبتمبر الماضي.

وبعد ذلك التقى بوتين وأبى فى سنغافورة، حيث وافقا على تسريع المفاوضات حول معاهدة السلام على أساس الإعلان المشترك السوفييتي-اليابانى لعام 1956. ثم التقى بوتين وآبي، فى الأرجنتين فى بداية ديسمبر الجاري.

 


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