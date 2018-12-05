5 قوافل دعوية تجوب محافظات "الجيزة والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر".. الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة القادمة بتاريخ 29 من ربيع الأول 1440هـ ـ الموافق 7 من ديسمبر 2018م تحت عنوان: ” التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” .
قال بيان صحفى ان ذلك ياتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية , وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / إسلام محمود إبراهيم فضل .
الشيخ / جابر حسن عبد الرحمن .
الشيخ / أحمد رضوان زيدان رضوان .
الشيخ / محمد صالح شديد حسن .
الشيخ / أحمد الشوادفي.
الشيخ / رمضان إبراهيم محمد عاشور.
الشيخ / طه عبد المجيد محمد حسانين.
الشيخ / عصام عبد المختار عبد الونيس.
الشيخ / عبد الله عاطف ربيع.
الشيخ / حمدان طلعت عبد اللطيف.
القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / إبراهيم مختار الهنة .
الشيخ / محمود سعيد الحباري .
الشيخ / أسامة صبحي عبد الحكيم .
الشيخ / فهمي حلمي عبد الخالق .
الشيخ / محمود محمد جويلي .
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار .
د/ أسامة فخري الجندي .
د/ سعيد حامد مبروك .
د / عادل السيد غانم .
القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12 /2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / حسن عبد الحكيم حسن عسران.
الشيخ / موسى محمد علي .
الشيخ / بدوي محمد سيد أحمد.
الشيخ / محمود محمد مصطفى.
الشيخ / أسامة أحمد حسن .
القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12/ 2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد رمضان فرغلي.
الشيخ / عصام قوشتي محمد .
الشيخ / محمد علي حسن طلبية.
الشيخ / صلاح أحمد عمر عقلية.
الشيخ / عبد العزيز مصطفى محمد .
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