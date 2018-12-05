5 قوافل دعوية تجوب محافظات "الجيزة والبحيرة ومطروح والبحر الأحمر".. الجمعة

كتب إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – والبحر الأحمر) الجمعة القادمة بتاريخ 29 من ربيع الأول 1440هـ ـ الموافق 7 من ديسمبر 2018م تحت عنوان: ” التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” .

قال بيان صحفى ان ذلك ياتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية , وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / إسلام محمود إبراهيم فضل .

الشيخ / جابر حسن عبد الرحمن .

الشيخ / أحمد رضوان زيدان رضوان .

الشيخ / محمد صالح شديد حسن .

الشيخ / أحمد الشوادفي.

الشيخ / رمضان إبراهيم محمد عاشور.

الشيخ / طه عبد المجيد محمد حسانين.

الشيخ / عصام عبد المختار عبد الونيس.

الشيخ / عبد الله عاطف ربيع.

الشيخ / حمدان طلعت عبد اللطيف.



القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / إبراهيم مختار الهنة .

الشيخ / محمود سعيد الحباري .

الشيخ / أسامة صبحي عبد الحكيم .

الشيخ / فهمي حلمي عبد الخالق .

الشيخ / محمود محمد جويلي .



القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

د/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار .

د/ أسامة فخري الجندي .

د/ سعيد حامد مبروك .

د / عادل السيد غانم .

القافلة الرابعة : إلى منطقة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12 /2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / حسن عبد الحكيم حسن عسران.

الشيخ / موسى محمد علي .

الشيخ / بدوي محمد سيد أحمد.

الشيخ / محمود محمد مصطفى.

الشيخ / أسامة أحمد حسن .



القافلة الخامسة : إلى منطقتي شلاتين وأبي رماد بمحافظة البحر الأحمر من الأربعاء 12 /12/ 2018م إلى السبت 29 / 12 /2018م ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد رمضان فرغلي.

الشيخ / عصام قوشتي محمد .

الشيخ / محمد علي حسن طلبية.

الشيخ / صلاح أحمد عمر عقلية.

الشيخ / عبد العزيز مصطفى محمد .