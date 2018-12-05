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20 صورة × مواقف مختلفة.. مصور ولى عهد دبى يوثق أبرز لحظات حكام الإمارات

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:30 م
20 صورة × مواقف مختلفة.. مصور ولى عهد دبى يوثق أبرز لحظات حكام الإمارات مصور ولى عهد دبى يوثق أبرز لحظات حكام الإمارات
كتب محمد عبد العظيم
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حينما تكون مصورا للأمير حمدان بن راشد ولى عهد دبى، فأن دورك لن يقتصر على تصوير المناسبات والمواقف والاجتماعات الرسمية التى يشارك فيها مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، أو مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، لكن الأمر سوف يكون أكبر من ذلك.

 

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مشاركة تصوير قيادات الحكم فى الإمارات سوف تشمل أنشطة أخرى بجانب الاجتماعات الرسمية، مثل المشاركة فى رحلات الصيد أو المسابقات الدولية المختلفة أو غيرها، فضلا عن المغامرات التى يقوم بها ولى عهد دبى، وفيما يلى نعرض 20 صورة رصدها علي عيسى للشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والأمير حمدان بن راشد فى مواقف مختلفة، فضلا عن الصور التى التقاطها للأمير السعودى محمد بن سلمان، ولى العهد فى المملكة العربية السعودية.

 

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