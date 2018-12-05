وفد تايلاندى يبحث سبل أوجه التعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

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قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة خريجى الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء إن التطرف من أخطر أمراض هذا العصر، مشيرا إلى أن أحد أسباب انتشار الفكر المتطرف هو وجود أصحاب العقول الضيقة والفكر المحدود والذي يجعل أصحابه بيئه خصبة لزرع الأفكار الظلامية المتشددة.

جاء ذلك - خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من تايلاند بمقر المنظمة لاستعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات البرامج التدريبية ورفع قدرات الكوادر الدينية والمؤتمرات الدولية ، ونشر الإسلام الوسطي من خلال الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف منارة الإسلام المعتدل في العالم الإسلامي.

من جانبه ، أعرب الشيخ مبروك بن ماليرن سكرتير شيخ الإسلام بتايلاند عن كامل تقديره للأزهر الشريف بقيادة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مشيدا بجهوده في إقرار السلام الإنساني ودعم قيم التعايش والسلام والحث على قبول الآخر والعيش المشترك.