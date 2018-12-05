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وزير خارجية فلسطين يلتقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بهولندا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:27 م
وزير خارجية فلسطين يلتقى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بهولندا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
لاهاى- رام الله (أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكى، اليوم الأربعاء، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، وذلك على هامش أعمال الدورة 17 لمؤتمر الدول الأعضاء، الذى يبدأ أعماله اليوم فى لاهاى– هولندا.

وقال المالكى، وفق بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن هذا اللقاء يأتى استكمالاً للقاءات التى عقدها سابقًا مع المدعية العامة، ومكتبها، فى متابعة للملفات، والبلاغات، والشكاوى، والإحالة التى قدمتها دولة فلسطين حول الجرائم الإسرائيلية من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتى ترتكبها فى أرضنا، وضد أبناء شعبنا، من قتل عمد، وإعدام ميدانى كإعدام الشهيد محمد حبالى يوم أمس، وتدمير للممتلكات، والاستيلاء على الأراضى، والاستيطان الاستعمارى غير الشرعى، وما يتعرض له أبناء شعبنا فى قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وركز وزير الخارجية، فى لقائه، على قضية الخان الأحمر، وما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تدمير ممنهج، ومحاولات ترحيل قسرى استكمالاً لسياساتها واسعة النطاق فى التهجير القسرى لأبناء شعبنا من البدو.

وعبر عن استيائه من تقرير الدراسة الأولية حول ما يقوم به مكتب المدعية العامة للحالة فى فلسطين، وطالب المدعية العامة بالإسراع فى فتح التحقيق إنصافا للضحايا من أبناء شعبنا الفلسطينى، بما يشكل حالة ردع لما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم وانتهاكات على مسمع ومرأى العالم، وإعمالا للعدالة فى فلسطين.

وفى الختام، أشار المالكى إلى أن تأخير فتح التحقيق هو تأخير للعدالة، وهو منح حصانة إضافية للاحتلال، ومزيد من الوقت لجرائمه اليومية، وأن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدى وعلى المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته فى حماية الشعب الفلسطينى، وتحقيق العدالة، والانتصاف للضحايا.

 

 


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