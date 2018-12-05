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وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء سامح شكرى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:42 م
وزير خارجية الأردن يصل القاهرة للقاء سامح شكرى أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى بعد ظهر اليوم الأربعاء، أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، فى زيارة لمصر يلتقى خلالها سامح شكرى وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يبحث سامح شكرى مع وزير خارجية الأردن مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك فى إطار الحرص الدائم من الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة، ولاسيما آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين المصرى والأردنى.

 

 
 
 

 


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