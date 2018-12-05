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وزير التعليم العالى يزور جامعة الخليج الطبية بالإمارات

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:42 ص
وزير التعليم العالى يزور جامعة الخليج الطبية بالإمارات خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية
كتب وائل ربيعى
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زار الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أمس الثلاثاء بزيارة جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخامسة لـ (قمة المعرفة 2018: الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة) التى تقام على مدار يومى 5، 6 ديسمبر الجارى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان فى استقبال سيادته د. محيي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية، وعمداء الكليات ومديرى المستشفيات الجامعية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.
 
وخلال الزيارة تفقد الوزير المستشفيات الجامعية التابعة لكليتى الطب البشرى وطب الأسنان، والمستشفى التأهيلي، وكذلك معامل المحاكاة، والمعامل المركزية، وقاعات الامتحانات الإلكترونية، كما التقى مع العديد من الطلاب والباحثين.
 
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد في أكتوبر الماضى توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومجموعة ثومبي الإماراتية (TG) لإنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية (GMU) فى مصر، حيث تمتلك مجموعة ثومبي شراكات متعددة مع العديد من المستشفيات والجامعات المرموقة دولياً كجامعة أريزونا، وجامعة ويسكنسون، وجامعة فيرجينيا كومونويلث، بالإضافة إلى شراكاتها البحثية من خلال معهد بحوث ثومبي للطب التدقيقي، ومعهد ثومبى لصحة السكان، ومعهد ثومبى للقوى العاملة الصحية، ومن المقرر البدء في المشروع عام 2019، على أن يكون خريف 2020 هو الموعد المٌستهدف لقبول الطلاب الملتحقين بجامعة GMU-Egypt.
 
خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (3)
خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (3)

خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (1)
خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (1)

خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (2)
خلال زيارة وزير التعليم العالى لجامعة الخليج الطبية (2)
 
 

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